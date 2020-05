Albissola, il sindaco firma l'ordinanza che vieta l'accesso alle spiagge libere fino al 3 giugno

Il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti ha firmato un'ordinanza che obbliga, dal 18 maggio al 3 giugno, con possibilità di proroga, la chiusura di tutte le spiagge, l'accesso ai moli ed ai giardini nei pressi della passeggiata a mare, con l'eccezione dei proprietari degli stabilimenti balneari che devono effettuare interventi sulle aree demaniali oltre agli operatori dei cantieri di opere pubbliche e/o di servizi pubblici.

È stata inoltre confermata l'apertura di due tratti della passeggiata a mare nella zona di levante tra l'attraversamento di Piazza Vittorio Veneto e il confine con il Comune di Albisola Superiore (torrente Sansobbia) esclusa la parte del molo di S. Antonio interessata dal passaggio dei mezzi coinvolti nell'esecuzione degli interventi di vagliatura e ripascimento delle spiagge, e il tratto a ponente tra l'attraversamento pedonale di fronte ai Bagni Lido e il confine con il Comune di Savona.

Rimane chiuso il tratto rimanente di passeggiata e di conseguenza anche il sottopasso di Piazza del Popolo. Si sono possono effettuare le attività sportive e motorie consentite con le ordinanze e della Regione Liguria di cui alle premesse, le attività sportive e le attività motorie ma è comunque vietato lo stazionamento.

Continuano ad essere chiusi i musei e le varie sale espositive, i parchi giochi e i parchi comunali in quanto al momento non è possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza nonché delle aree attrezzate per il gioco dei bambini all'interno dei parchi.