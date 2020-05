Posizionamento fioriere e sfalcio del verde: Calizzano si prepara all'estate (FOTO)

Calizzano si prepara alla bella stagione con alcuni interventi di manutenzione al verde pubblico. Lo comunica in una nota il sindaco Pierangelo Olivieri.

"La grande risorsa, la prima cartolina del nostro paese sono la natura e il suo patrimonio - spiega il primo cittadino - Di questi sono parte le nostre aree verdi. In questi giorni sono iniziate le attività esterne di posizionamento fiori e fioriere e sfalcio del verde, nel Borgo, nelle frazioni, nell'area del Castello, nel Piano e a seguire in tutto il nostro vasto territorio comunale (con un po' di sano orgoglio ricordiamocelo, il quinto per estensione in tutta la Provincia)".

"Ancora di più in questa situazione 'eccezionale' ma che ci accompagnerà per tanto tempo, rispettiamo tutti noi quello che è di tutti noi e aiutiamoci a mantenerlo e se possibile migliorarlo" conclude Olivieri.