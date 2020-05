Roccavignale, un nuovo trattorino per la pulizia di sentieri e aree verdi (FOTO)

Il comune di Roccavignale amplia il proprio parco mezzi. Lo comunica con una nota su Facebook il sindaco Amedeo Fracchia: "Ieri è arrivato un trattorino 'Ferrari' da 35 cv dotato di trincia con spostamento laterale".

"Un acquisto fatto appositamente per tenere pulite le aree verdi comunali e i sentieri che in questo periodo di emergenza stiamo recuperato e mappando grazie anche all'aiuto di tanti appassionati" conclude il primo cittadino.

Nella foto copertina viene documentata la pulizia dell'area Girogrande. Come riportato dalla nostra redazione nei mesi scorsi, la zona ospiterà la "panchina del cuore". La struttura di notevoli dimensioni, avrà un cuore alto circa tre metri (3,5 mt per l'esattezza) con annessa postazione per il pubblico visitatore. Il tutto con l'hasthtag di Roccavignale.