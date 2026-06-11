Carcare, arriva il luna park per San Giovanni: viabilità rivoluzionata fino al 29 giugno

Con l’avvicinarsi della festa patronale di San Giovanni Battista, Carcare si prepara ad accogliere le attrazioni dello spettacolo viaggiante che animeranno il tradizionale luna park. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione stradale.

Il provvedimento, contenuto nell’ordinanza della Polizia Locale, introduce limitazioni al traffico e divieti di sosta, oltre all’istituzione di una Zona a Traffico Limitato nelle aree maggiormente interessate dall’afflusso di visitatori.

La misura principale riguarda Piazza Caravadossi, destinata ad accogliere le attrazioni del luna park. Dalle 14.30 di ieri, mercoledì 10, fino a lunedì 29 giugno, è vietata la sosta su tutta la piazza e lungo il suo perimetro, con rimozione forzata dei veicoli. Nello stesso periodo sarà interdetto il transito nel tratto compreso tra Via Roma e Via Abba.

Limitazioni anche in Piazza Marconi, dove l’accesso e l’uscita dei veicoli saranno consentiti esclusivamente attraverso il collegamento con Via Brigate Partigiane, grazie alla temporanea rimozione dei dissuasori. Contestualmente, sarà chiusa al traffico l’area antistante il monumento ai Caduti e la sede municipale.

Per aumentare la sicurezza nelle strade adiacenti alla manifestazione, il Comune ha inoltre istituito il limite di velocità di 30 km/h in Via Roma, Via Abba, Via Brigate Partigiane e nelle vie limitrofe.

È stata inoltre prevista una ZTL temporanea attiva 24 ore su 24 in Via Brigate Partigiane, Via Abba e nel tratto di Piazza Caravadossi compreso tra i civici 24 e 7. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai residenti, ai veicoli autorizzati dalla Polizia Locale e ai mezzi destinati al trasporto di persone con disabilità.

Per agevolare gli spostamenti di chi deve accedere ad abitazioni, attività o uffici situati nell’area interessata, è stata attivata una procedura di autorizzazione preventiva. I residenti di Via Abba e Piazza Caravadossi potranno circolare liberamente, mentre gli altri utenti dovranno comunicare la targa del veicolo alla Polizia Locale.

La comunicazione è richiesta in particolare per parenti e visitatori dei residenti, dipendenti di attività commerciali ed enti presenti nella zona. Le targhe devono essere inviate via e-mail all’indirizzo poliziamunicipale@comune.carcare.sv.it. La mancata registrazione potrà comportare l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

L’amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare per garantire il corretto svolgimento della manifestazione. Le modifiche alla viabilità sono state adottate per conciliare le esigenze della festa patronale con la sicurezza di residenti, visitatori e operatori del luna park, uno degli appuntamenti più attesi del Giugno Carcarese.

“Ci scusiamo anticipatamente con i residenti e gli automobilisti per i possibili disagi, certi della vostra collaborazione per garantire lo svolgimento in sicurezza della festa della nostra comunità. Vi aspettiamo per festeggiare insieme San Giovanni”, fanno sapere dal Comune.