Carcare, servizi notturni della polizia locale per il controllo del territorio

Proseguono in controlli della polizia locale di Carcare. Come noto, il comune valbormidese rappresenta un nodo viario strategico per la mobilità veicolare tra Liguria e Piemonte, attraversato dalla viabilità ordinaria in direzione Cuneo ed Alessandria e con al confine i due caselli autostradali di Altare e Millesimo è tutto l’anno luogo di transito di persone e merci.

Per tale motivo, la polizia locale ha attivato una serie di controlli alla mobilità in transito, specificatamente negli orari serali e notturni della giornata di venerdì 15 maggio. Controlli che per altro proseguiranno nel corso dell’anno corrente.

"Il servizio richiesto dall'amministrazione, è stato concentrato in attività di prevenzione e controllo del territorio nelle strade centrali del Paese. L'obiettivo è garantire la massima vigilanza ed evitare situazioni di degrado o pericolo per la salute pubblica come assembramenti, consumo di alcolici sulla pubblica via e violazione al codice della strada, al regolamento di polizia urbana e soprattutto alla nuova ordinanza del sindaco in materia di prevenzione del contagio dal Covid-19" spiega alla nostra redazione il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.