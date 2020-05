Finale, guasto alle tubature: pomeriggio senza acqua corrente tra Finalpia e Calvisio

Pomeriggio senza acqua corrente per gli abitanti finalesi residenti tra Finalpia e Calvisio. Una perdita verificatasi nelle tubature dell'acquedotto in gestione al Consorzio di depurazione delle acque savonese imporrà, per le necessarie riparazioni, l'interruzione dell'erogazione dalle 14 alle 19 circa

Ad essere interessata la zona da via Cadana a Piazza Inegaggie, con i disagi che si verificheranno in queste vie ed in via Rossini, via Paradiso, vico Riparo, viale Alessandria, vico Ninetta, via Cuneo, vico Drago e vico Beppe e via Calvisio fino piazza Inegaggie.