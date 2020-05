Siamo in Fase 2, ma il Coronavirus in Liguria continua a mietere vittime

Anche se da ieri siamo ufficialmente nella "Fase 2B", quella delle riaperture quasi totali, in vista della Fase 3 che riaprirà le frontiere tra regioni e tra nazioni, continua l'opera di monitoraggio della situazione e di aggiornamento sui casi da parte delle Asl liguri.

Ecco il quadro dei decessi dalle 14 di ieri, 18 maggio, alle 14 di oggi, 19 maggio.

ASL 1

Segnala un decesso: un uomo di 77 anni, residente nella provincia di Imperia, deceduto il 19 maggio all'Ospedale di Sanremo

ASL 2

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Segnala un decesso: un uomo di anni 90, ricoverato in Geriatria (Sarzana), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 18/05/2020

GALLIERA

Segnala un decesso: un uomo di Genova, 69 anni, deceduto il 18 maggio presso Malattie Infettive.

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 3 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

• un paziente residente a Genova di 81 anni, presso il reparto di Malattie Infettive

• una paziente residente a Genova di 90 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso

• un paziente residente a Camogli di 78 anni, presso il reparto di Malattie Infettive.

Sempre relativamente al Policlinico San Martino, ricordiamo che:

Ad ora sono 13 i ricoverati in Malattie Infettive, 7 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 1 paziente positivo al Covid-19 in sub intensiva, 29 al Padiglione 12, 4 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 4 al Maragliano, 1 in Cardiochirurgia.