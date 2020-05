Elisoccorso in Liguria, Ardenti (Lega): "Pronti a sostenere i colleghi del Pd e del M5S per fare cambiare idea al Governo sulla dismissione del servizio"

“Se Pd e M5S in Liguria ritengono che nella nostra regione debba continuare il servizio di elisoccorso dei Vigili, vadano a bussare alla porta del Ministro dell’Interno e convincano il loro Governo a non dismettere il servizio. Sono pronto a sostenerli e con me tutti i consiglieri di maggioranza. E’ inutile che, scorrettamente, perseverino a dire inesattezze sostenendo che rompere la convenzione con i VVF sia una scelta di Regione Liguria”. Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale Paolo Ardenti (Lega) che in tal senso oggi in consiglio ha presentato un’interrogazione.

“Ricordo - ha spiegato Ardenti - che il 6 agosto 2018 il Dipartimento Vigili del Fuoco ha comunicato a Regione Liguria la decisione di non consentire più il rinnovo della convenzione per il servizio di elisoccorso. Grazie ai vari incontri con Alisa e l’assessore Sonia Viale, impegnati a non lasciare la Liguria senza tale servizio, il dipartimento ha quindi consentito di farlo proseguire fino a fine 2019. Il 10 Gennaio 2020 lo stesso dipartimento ha poi deciso un ulteriore rinnovo, ma solo fino al 30 giugno 2020. Appare evidente l’intenzione di Regione Liguria, Alisa e 118 Liguria di voler proseguire il rapporto con i Vigili del Fuoco, che tuttavia risulta impossibile per decisione del ministero dell’Interno”.