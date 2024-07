Passeggiata tra porto e Varigotti, Comune e Anas dialogano: si cerca di capire come intrecciare i cantieri

Il restyling del camminamento, tanto frequentato quanto ammalorato e consumato, è stato infatti già finanziato dalla precedente amministrazione guidata dal sindaco Frascherelli. Fino ad ora, però, nulla si era mosso: sul medesimo tratto pendeva un altro cantiere, quello relativo alla messa in sicurezza del litorale sottostante l'Aurelia e sempre più ridotto in condizioni critiche dai marosi negli ultimi anni.

Di questo hanno parlato nei giorni scorsi, in un incontro a Genova con la direzione di area, il sindaco Berlangieri con gli assessori Folco e Luzi. L'intenzione lato finalese sarebbe quella di cercare di avviare il cantiere di competenza comunale, ma prima occorrerà che l'ente gestore della rete stradale, ancora peraltro in fase di studio anche economico dell'opera, abbia approfondito ogni aspetto per capire se è possibile fare proseguire le due lavorazioni indipendentemente l'una dall'altra.

Sempre per quanto riguarda i cantieri sulla via Aurelia, nel corso della riunione genovese si è parlato anche dell'attraversamento del Villaggio degli Olandesi (per il quale si attende l'allaccio Enel), dello stato della galleria Castelletto con alcuni ritocchi ad alcuni percolamenti da risolvere prima dei lavori della nuova passerella, della pulizia della galleria Caprazoppa e dell'attraversamento per il cimitero di Finalmarina che nei prossimi mesi sarà oggetto di lavorazioni.