Finale, il mercato settimanale non riparte ancora a pieno regime. Via libera solo ai banchi alimentari

Il mercato del giovedì a Finale resta sospeso a data da destinarsi. E' questo quanto emerge dall'ordinanza firmata questa mattina dal sindaco Ugo Frascherelli.

Una decisione di natura logistica, vista la necessità rilevata dagli uffici tecnici comunali e da quelli della Polizia Locale di riorganizzare le aree mercatali ed adeguarle alle misure di contenimento del rischio di diffusione del Covid-19, come si legge nel testo dell'ordinanza. Una competenza che spetta all'ente comunale, il quale si metterà al lavoro per rivisitare la disposizione dei banchi non alimentari posizionati sul lungomare, un contesto decisamente più complesso da riorganizzare rispetto a quello del piazzale dove invece si trovano i banchi alimentari.

Alcune novità però potrebbero esserci verso la fine del mese o l'inizio di giugno: "Settimana prossima, probabilmente nei primi giorni, ci sarà un incontro in videochiamata con le associazioni di categoria per valutare come si potrà gestire il mercato in base all'ordinanza regionale" ha spiegato l'assessore al Commercio finalese Marilena Rosa.

Ancora per il prossimo giovedì quindi, ovvero il 21 maggio, sarà consentita la vendita ai soli banchi alimentari posizionati in piazzale Vuillermin, con tutte le misure di prevenzione e di contenimento del contagio perfezionate già nelle scorse settimane dalla giunta.