Referendum APM, la CGIL presenta ricorso in tribunale per comportamento antisindacale

"20 maggio 1970 – 20 maggio 2020. 50 anni fa lo Statuto dei lavoratori diventava Legge Quando Giuseppe Di Vittorio immaginò per la prima volta lo Statuto dei Diritti dei lavoratori erano passati pochi anni dalla fine della guerra. Ci vollero poi quasi vent'anni e le lotte rivoluzionarie dell'autunno caldo e del Sessantotto perché la sua intuizione si traducesse in una legge. La Costituzione in fabbrica, lo Statuto dei lavoratori non è obsoleto, ma occorre estenderlo alle nuove realtà e difenderlo anche oggi a 50 anni da quel 20 maggio 1970". Inizia cosi la nota della CGIL Savona.

"E’ sempre attuale, ancor più oggi in un momento drammatico dal punto di vista economico e sociale. Attuale perché anche oggi a 50 anni da quella straordinaria Legge – pietra miliare che sancì i diritti fondamentali dei lavoratori in Italia – persistono situazioni in cui invece i diritti si calpestano".

"In questi giorni lo stiamo assistendo purtroppo, presso il Terminal APM di Vado Ligure – sicuramente una delle realtà industriali più all’avanguardia della Provincia di Savona e forse del nostro Paese, ma senza dubbio molto molto indietro rispetto alle relazioni industriali e sindacali. In occasione del referendum per il contratto di secondo livello l’impresa calpestando ogni e qualsiasi diritto sindacale, nella giornata di ieri, ha negato l’ingresso in azienda nei locali in cui si stava svolgendo il referendum ai rappresentanti della CGIL, ai membri della Commissione Elettorale della CGIL e addirittura al Segretario Generale della FILT CGIL".