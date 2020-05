Coronavirus: calano ancora i positivi in Liguria (-57), nelle ultime 24h un decesso nei presidi Asl 2

Calano anche oggi i contagiati nella nostra regione, dove il trend dell’epidemia si conferma in discesa. Nelle ultime 24 ore i positivi sono scesi di 57 unità assestandosi a un totale di 4.264 casi. Sono 10 i deceduti in più rispetto a ieri, che portano il totale a 1.384 vittime dall’inizio dell’emergenza.

Gli ospedalizzati sono 332 (-28), 22 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 1.335, ovvero 33 in meno di ieri. Il totale del test effettuati ammonta a 85.140 (1.547 in più di ieri).

Nella nostra provincia quest’oggi si registra un morto per Covid-19 (nel presidio di levante), un uomo di 85 anni residente in provincia di Imperia e deceduto il 20 maggio all'Ospedale di Sanremo. Sei i morti nel genovese: quattro uomini di 86, 88 e due di 89 anni; e due donne di 84 e 87 anni. Nessun decesso, invece, nel Levante e nello spezzino.

I positivi divisi per provincia:

Imperia 561

Savona 714

Genova 2827

La Spezia 158

In fase di verifica 4

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 55 (4 in terapia intensiva) -4 rispetto a ieri

Asl 2 - 59 (3 in terapia intensiva) -2

San Martino - 53 (7 in terapia intensiva) -5

Evangelico - 7 (nessuno in terapia intensiva) -1

Galliera - 55 (nessuno in terapia intensiva) -8

Gaslini - 2 (0)

Asl 3 - 40 (5 in terapia intensiva) -4

Asl 4 - 30 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 5 - 31 (3 in terapia intensiva) -4

Sono 1.846 i soggetti in isolamento domiciliare (-58). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.086 (+29), mentre i guariti con due test negativi sono 3.639 (+79).

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 144 (+4)

Asl 2 - 375

Asl 3 - 353

Asl 4 - 26

Asl 5 - 201