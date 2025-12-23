 / Cronaca

23 dicembre 2025

Torna la neve in alta Val Bormida: accumuli tra 10 e 30 cm (FOTO e VIDEO)

La dama bianca ha imbiancato nuovamente i comuni di Bardineto, Calizzano, Murialdo, Roccavignale e Osiglia, oltre alla zona del Melogno

Stanotte la neve è tornata a cadere in alta Val Bormida, interessando soprattutto i comuni situati a quote elevate. Bardineto, Calizzano, Murialdo, Roccavignale e Osiglia si sono risvegliati sotto un nuovo manto bianco, dopo la nevicata della scorsa settimana.

A Calizzano, il sindaco e presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, segnala accumuli superiori ai dieci centimetri nel centro abitato e oltre i venti centimetri nelle zone di alta quota, come sul colle del Melogno. "Per ora non ci sono disagi, solo qualche ramo e ramaglie sulla carreggiata – spiega – Siamo in allerta gialla nivologica, la seconda su scala di gravità. È necessario gestire solo gli sfogliamenti indispensabili con mezzi idonei, gommati o con catene. Sulla Sp 28 bis c’è stato un problema che ha coinvolto un mezzo pesante, ma è già in corso di risoluzione". 

A Murialdo, il primo cittadino Michele Franco conferma che gli accumuli significativi riguardano solo le frazioni alte del paese, dove si registrano circa venti centimetri di neve fresca.

A Roccavignale, nelle zone più alte, sono stati segnalati fino a 30 centimetri di neve.

