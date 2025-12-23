Furto a Borgio Verezzi: colpito il Baretto del Rifrullo

Furto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre in via Matteotti a Borgio Verezzi. Nel mirino dei ladri è finito il Baretto del Rifrullo, dove ignoti hanno forzato la serratura dell’ingresso riuscendo a introdursi all’interno del locale.

Una volta dentro, i malviventi hanno rubato alcune bottiglie di vino, portato via la cassa – che fortunatamente non conteneva somme di denaro rilevanti – e persino un panettone. Un bottino di modesto valore che non ha però evitato i danni causati dall’effrazione.

Non soddisfatti, i ladri hanno preso di mira anche la vicina estetica “Il Sogno”, forzando la serratura ed entrando nei locali. L’attività è stata messa completamente a soqquadro, ma i responsabili sono usciti a mani vuote, non avendo trovato nulla da rubare.

Dopo la denuncia presentata dai titolari delle attività, sul fatto indagano i carabinieri.