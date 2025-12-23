Blitz di Dogane e Finanza: sequestrate oltre 20mila borse di lusso contraffatte

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova, unitamente al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova, ha intercettato e sequestrato, presso il bacino portuale di Genova Prà, circa 20.712 borse contraffatte di noti brand di lusso italiani ed esteri.

L’operazione, denominata “ERMES”, avviata nel secondo trimestre dell’anno, si è conclusa a ridosso delle festività natalizie, consentendo di rimuovere dal mercato merce contraffatta per un valore di circa 33.512.950 €, tutelando così i consumatori ed evitando spiacevoli sorprese ad acquirenti incauti e ignari destinatari di doni natalizi.

L’attività investigativa è frutto del delicato e “chirurgico” lavoro delle unità operative specializzate, che monitorano il traffico delle merci contenute nei milioni di “containers” che ogni anno attraversano lo scalo portuale del capoluogo ligure.

L’acume investigativo e l’esperienza degli operatori doganali e dei finanzieri del II Gruppo di Genova hanno consentito, attraverso una mirata attività di analisi e intelligence, di incrociare evidenze documentali con quelle di rischio emerse dalle specifiche banche dati in uso all’Agenzia e al Corpo, individuando innumerevoli “carichi” di merce sospetta. I “containers” individuati, sottoposti ad attente visite doganali, hanno confermato la presenza di migliaia di borse, fedeli riproduzioni di modelli registrati da noti marchi di moda nazionale e internazionale. La contraffazione è stata poi convalidata dalle perizie ufficiali delle aziende di lusso interessate.

L’operazione “ERMES” ha consentito di segnalare alla locale Autorità Giudiziaria, per il reato di importazione di prodotti contraffatti, ben sei soggetti di etnia sinica, rappresentanti legali delle società importatrici, per i quali, tuttavia, vige la presunzione di innocenza, e la cui responsabilità penale sarà accertata solo in caso di giudizio definitivo di condanna.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le Fiamme Gialle continuano a operare in prima linea nella lotta all’ingresso di prodotti con segni mendaci e/o contraffatti attraverso le frontiere nazionali e comunitarie, nell’ottica di preservare e assicurare un mercato onesto, garantire i diritti dei consumatori e le opportunità di lavoro di chi rispetta le regole, nonché tutelare il prestigio delle aziende nazionali e internazionali.