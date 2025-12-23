Abbandono ingombranti in via San Nazario a Savona: la polizia locale individua il responsabile (FOTO)

La Polizia Locale di Savona, con il supporto dell’eco-ausiliario di Sea-S, ha individuato i responsabili dell’abbandono di rifiuti ingombranti nell’area boschiva di via San Nazario.

L’attività di indagine, avviata lo scorso settembre, aveva consentito di ricostruire la provenienza dei rifiuti e di risalire al responsabile dell’abbandono.

L’operazione rientra nell’attività di contrasto ai reati ambientali condotta con continuità dalla Polizia Locale agli ordini del Comandante Igor Aloi.

Nel corso del 2025 sono stati aperti 27 fascicoli di indagine per reati ambientali, sono stati deferiti oltre 40 soggetti all’Autorità Giudiziaria ed effettuati 25 sequestri di autocarri a vario titolo impiegati nelle attività illecite.

Sul fronte amministrativo sono stati elevati oltre 100 verbali per violazioni al regolamento di gestione dei rifiuti solidi urbani e applicate 7 sanzioni da 1.000 euro ciascuna, ai sensi del nuovo articolo 255, comma 1.1, del Decreto Legislativo 152/2006. "L’attività svolta conferma il costante impegno quotidiano della Polizia Locale nella tutela dell’ambiente e nel contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti e di degrado del territorio" spiegano dal Comando di via Romagnoli.