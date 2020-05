Savona, happy hour in Darsena: scattano i controlli della Polizia Locale

Difficile resistere, con il tepore tipicamente primaverile del sole ormai prossimo al tramonto, ad un aperitivo all'aria aperta. Specialmente dopo gli ultimi due mesi per molti passati in casa a causa del "lockdown" imposto dal diffondersi del Covid-19.

Da lunedì i bar sono potuti tornare ad animare i propri dehors, seppur con tutte le misure del caso, e da allora si sono susseguite in tutto il Paese segnalazioni di alcuni avventori non completamente ligi alle norme di distanziamento. Insomma, il rischio assembramenti è sempre dietro l'angolo, un po' proprio come il virus.

Per evitarlo questo pomeriggio a Savona così gli agenti della Polizia Municipale hanno presidiato la Darsena, zona preferita dai savonesi per trascorrere l'happy hour. Distanza dei tavoli e tra persone, utilizzo dei dispositivi di protezione personale, conformità nel servizio: su questo si sono concentrati gli uomini del comando savonese.