Realizzazione nuova rotonda a Vado tra l'Aurelia e via Trieste: istituito il senso unico alternato

Da ieri, 21 maggio fino a mercoledì 27 maggio, la circolazione sull'Aurelia a Vado Ligure, nel tratto interessato dai lavori di realizzazione della nuova rotonda, posizionata all’incrocio tra la strada statale e Via Trieste, è regolata a senso unico alternato di marcia.

I veicoli, regolati dai semafori, transiteranno, a seconda delle fasi di lavorazione, o sul lato mare o sul lato monti della rotatoria.

Il traffico da e per Via Trieste è deviato su via La Braja, dove è temporaneamente istituito il doppio senso di marcia, con divieto di sosta permanente su entrambi i lati della strada.

Alle intersezioni di Via Trieste/Via La Braja e Via Aurelia/Via La Braja, sono stati posizionati i transennamenti e la segnaletica stradale di prescrizione/indicazione per indirizzare correttamente il traffico ed, in particolare, gli eventuali mezzi pesanti. Sull’intersezione Via Aurelia/Via La Braja è stata garantita la presenza di un moviere per fornire le indicazioni direzionali del caso.

La normale circolazione riprenderà a doppio senso di marcia durante la notte e nei giorni festivi.