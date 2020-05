Noli, auto finisce fuori strada e si cappotta: illese le persone a bordo

Intervento dei Vigili del fuoco e dei sanitari questa mattina intorno alle 12 a Noli, nei pressi di Largo Pastorino, dove una macchina è finita fuori strada cappottandosi.

Protagoniste della vicenda due persone anziane, che al giungere dei soccorsi si trovavano fortunatamente illesi e fuori dall'abitacolo del veicolo, riportato poi in posizione dai pompieri.

Non ci sarebbero quindi gravi conseguenze per le due persone, che hanno rifiutato il trasporto in ospedale dai sopraggiunti mezzi delle Croci Bianche di Noli e Spotorno. I due hanno infatti riportato fortunatamente solo un grande spavento.