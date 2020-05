“La Liguria che riparte di corsa” passa anche da Borghetto Santo Spirito

L’effige è stata scolpita a mano in un pregiato tronco di legno di olivo, albero simbolo della nostra regione che rappresenta un’eccellenza invidiata in tutto il mondo. I borghettini sono molto devoti alla Madonna della Guardia e proprio quest’anno ricorrono i festeggiamenti che ogni 5 anni le vengono tributati.

Nella notte tra il 1 e il 2 luglio del 1637 Borghetto subì l’assalto improvviso di un’orda di pirati barbareschi provenienti da Tunisia ed Algeria che nel corso del ‘500 e del ‘600 depredavano borghi indifesi prendendo in ostaggio gli abitanti per chiedere ingenti riscatti. L’attacco avvenne sotto la porta occidentale detta “della fontana” sopra l’arco della quale si trovava già la nicchia con la statua della Madonna. I pirati furono respinti dalla gente di Borghetto che, fiera della vittoria ottenuta e grata per lo scampato pericolo, attribuì subito la propria salvezza all’intervento provvidenziale della Madonna. Il ricordo di quella notte fu tramandato di generazione in generazione e la devozione verso la “celeste guardiana” aumentò sempre più tanto che fin dal 1725 si hanno testimonianze di festeggiamenti in suo onore.