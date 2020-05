Assembramenti in Darsena, il M5S Savona attacca il sindaco: "Inadeguatezza totale"

"Il sindaco non perde occasione per dimostrare la sua totale inadeguatezza e, a cascata, quella del suo assente assessore all’insicurezza in quota Lega. A fronte di prevedibilissimi assembramenti, puntualmente verificatisi, in Darsena, non è stata approntata alcuna misura atta a garantire una corretta e puntuale vigilanza dell’area, con il fine di monitorare la situazione e prevenire il concentramento delle persone. Da una parte il sindaco chiude parchi gioco e spiagge senza che ci siano potenziali rischi, dall’altra crea le condizioni per accalcarsi in piazza o nelle vie, magari durante il mercato del lunedì". Così il M5S Savona dopo quanto avvenuto nella serata di ieri in Darsena.