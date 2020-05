Savona, il sindaco firma l'ordinanza per la chiusura dei pubblici esercizi all'una di notte fino al 31 luglio

Dal 30 maggio 2020 al 31 luglio 2020 dall'una di notte alle ore 06.00, saranno chiuse le attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi su tutto il territorio comunale di Savona.

Questa l'ordinanza firmata dal sindaco Ilaria Caprioglio per evitare gli spostamenti e l'assembramento delle persone soprattutto in Darsena dopo il caso della settimana scorsa.

Intanto da questa sera spazio a 5 steward in via Baglietto nel cuore della movida savonese che avranno il compito di informare e sensibilizzare le persone al rispetto delle norme anticontagio e di monitorare l'afflusso dei visitatori anche se gli accessi non saranno però contingentati.

La decisione è stata presa dopo un sopralluogo effettuato ieri dalla prima cittadina, dall'assessore al commercio Maria Zunato e il comandante della polizia locale Igor Aloi con gli esercenti della Darsena che hanno esposto tutte le criticità sul controllo degli accessi, dopo che il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svolto in Prefettura e la stessa amministrazione avevano optato per una linea più "dura".

La Polizia Locale, che sarà presente sul posto insieme alla Polizia di Stato, darà il suo apporto nel caso di problematiche segnalate dagli steward.

Intanto questo pomeriggio sono stati posizionati tre cartelli anti assembramenti con le misure di prevenzione.

"Ho emesso l'ordinanza per regolamentare la movida in Darsena ed evitare che i giovani si riversino in altre piazze con locali ancora aperti. In Darsena saranno presenti 5 stewards che aiuteranno a mantenere il corretto distanziamento sociale, oltre gli agenti della Polizia Municipale dalle ore 20.00 alle ore 1.00 e la cartellonistica informativa. Ringraziamo gli Operatori della Darsena per la fattiva collaborazione e invitiamo i giovani al senso di responsabilità al fine di divertirsi ma nel rispetto delle disposizioni ministeriali" ha specificato il sindaco Caprioglio.