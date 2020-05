Finale, anche in "fase 2" la solidarietà non si ferma: consegnate ieri diverse borse spesa ai cittadini in difficoltà

"Dall’inizio dell’Emergenza Sanitaria non si sono mai tirati indietro di fronte alle numerose richieste dell’Amministrazione per gestire le molte necessità ed esigenze della popolazione - spiega Guzzi - Ieri ennesima dimostrazione di solidarietà con un trasporto ingente di generi di prima necessità che serviranno alla distribuzione di Borse Spesa per le persone che ne avranno bisogno, gestite dalla Consulta del Volontariato e le sue Associazioni sparse per la Città (tra cui ricordiamo Caritas, Noi x Voi, San Vincenzo Borgo, San Vincenzo Finale, Gruppo Anna Scosceria, Croce Bianca Varigotti senza dimenticare le Croci dei nostri Rioni che si continuano ad occupare dell’aspetto sanitario)".