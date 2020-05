Tessa, galga femmina, smarrita nei pressi dell'autogrill del casello autostradale di Savona. Questo l'appello dei proprietari:

"Autogrill uscita Savona: smarrita Tessa, galga femmina, taglia media colore beige tigrato. Sicuramente in questo momento sarà spaventata. Molto importante: se doveste vederla non rincorretela e non cercate di prenderla, ma contattate subito i numeri 349/3407782 - 328/9519577 - 329/2156666".