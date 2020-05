Coronavirus, il dottor Brunetto si sfoga: "La mia stima agli operatori sanitari che hanno dato il massimo, ma ne ho visto alcuni nascondersi"

"Ho visto tantissime persone darsi da fare, partecipare agli sforzi di noi operatori sanitari, supportarci, sostenerci, rifocillarci. A loro il mio smisurato grazie. E ne ho visto altre continuare la propria vita come se niente fosse, disinteressandosi in toto della tragedia sanitaria, sociale ed economica che ci ha colpiti, 'forti' del loro egoismo. Mi fanno pena. Ad inizio epidemia qualcuno diceva 'ne usciremo tutti migliori'; per me non è così, i migliori ne sono usciti ancora migliori ma i peggiori ne sono usciti davvero peggiori" ha infine concluso il dottor Brunetto.