Manutenzione dei canali, stanziati dalla Regione per i comuni liguri 1 milione e 600 mila euro: 30mila a Savona

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, la ripartizione tra i 234 comuni liguri delle risorse disponibili a bilancio per la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico.

L'impegno finanziario è di 1.642.000 euro che è stato suddiviso in base alla superficie comunale complessiva, alla percentuale di suolo inondabile e alla popolazione. Tutti i comuni hanno un minimo di 4.000 e un massimo di 30.000 euro di contributo e non hanno obbligo di cofinanziamento.

"Abbiamo voluto garantire a ogni comune la possibiità di eseguire almeno gli interventi essenziali e quelli più significativi entro la stagione autunnale - ha detto l'assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone - l'abbiamo fatto nonostante l'emergenza in corso perché le manutenzioni non si possono fermare e i cantieri, una volta forniti ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, non presentano particolari profili di rischio. Abbiamo tenuto conto della capacità finanziaria dei comuni e abbiamo individuato dei criteri per dare più risorse alle aree a maggiore rischio, cioé quelle che hanno una maggiore quota di superficie inondabile in rapporto all'estensione territoriale e alla popolazione. I lavori dovranno cominciare appena possibile, in modo da garantire la loro conclusione, possibilmente, entro la fine della stagione estiva".

Le cifre comune per comune nel savonese:

Alassio € 7.859,15; Albenga € 17.639,81; Albissola Marina € 5.722,75; Albisola Superiore € 9.844,98; Altare € 6.003,08; Andora € 8.348,16; Arnasco € 4.505,58; Balestrino € 4.813,24; Bardineto € 6.498,51 76; Bergeggi € 4.494,07; Boissano € 5.044,12; Borghetto Santo Spirito € 6.291,67 79; Borgio Verezzi € 4.892,08; Bormida € 5.708,53; Cairo Montenotte € 16.764,31; Calice Ligure € 5.677,37; Calizzano € 9.490,34; Carcare € 6.679,82; Casanova Lerrone € 5.617,49; Castelbianco € 4.952,49; Castelvecchio di Rocca Barbena € 5.005,45 ; Celle Ligure € 5.904,61; Cengio € 7.060,52; Ceriale € 6.646,32; Cisano sul Neva € 5.330,62; Cosseria € 5.009,26; Dego € 10.514,33 94; Erli € 5.059,30; Finale Ligure € 10.351,75; Garlenda € 4.824,65; Giustenice € 5.279,30; Giusvalla € 5.688,94; Laigueglia € 4.569,94; Loano € 7.793,34 101; Magliolo € 5.413,08; Mallare € 7.424,38 103; Massimino € 4.497,30; Millesimo € 6.758,94; Mioglia € 5.728,67; Murialdo € 7.521,94; Nasino € 5.410,18; Noli € 5.292,50; Onzo € 4.545,01; Orco Feglino € 5.287,24 111; Ortovero € 5.240,24; Osiglia € 6.665,93; Pallare € 6.023,44; Piana Crixia € 6.980,61; Pietra Ligure € 7.365,62; Plodio € 4.662,49; Pontinvrea € 5.989,08; Quiliano € 10.047,3; Rialto € 5.301,09; Roccavignale € 5.421,71; Sassello € 11.694,34; Savona € 30.000,00; Spotorno € 5.534,50; Stella € 7.481,26; Stellanello € 5.497,39; Testico € 4.668,97; Toirano € 5.864,65; Tovo San Giacomo € 5.215,45; Urbe € 6.171,76 130; Vado Ligure € 8.379,05 131; Varazze € 10.332,76; Vendone € 4.683,89; Vezzi Portio € 4.705,61; Villanova d'Albenga € 6.088,70; Zuccarello € 4.796,98.