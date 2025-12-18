Alassio, l'ex mattatoio verso la sua nuova vita: affidati i lavori di riqualificazione degli edifici e delle aree esterne per 654mila euro

Avrà presto una nuova vita l’ex mattatoio di Alassio nella zona della Fenarina, struttura progettato nel 1905 ed entrata in funzione nel 1913 fino alla dismissione nel 1986, coinvolgendo anche le aree esterne degli edifici.

Negli scorsi giorni è stato infatti pubblicato il provvedimento dirigenziale col quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla società Arimondo Costruzioni S.r.l. di Albenga.

Un appalto in oggetto che la ditta ingauna si è aggiudicata con un ribasso percentuale pari all’8,1% sull’importo a base di gara di poco superiore ai 684mila euro, corrispondente a un importo complessivo di aggiudicazione pari a 654mila e 545 euro, comprensivo di oneri di sicurezza. La sottoscrizione del contratto è fissata per prossimo 12 gennaio. L’intervento avrà una durata contrattuale di un anno e sarà diretto dall’Ufficio Tecnico Comunale.

L’opera consiste nell’ultimazione dei due edifici storici in ristrutturazione, che saranno collegati da un nuovo corpo di fabbrica con porzioni vetrate su telaio metallico, in grado di assicurare una piena continuità funzionale e formale, e nella riqualificazione e valorizzazione delle aree esterne, che saranno strutturate come parco pubblico con giardini e sistemazioni paesaggistiche, aree fitness all’aria aperta e attrezzature e giochi per i più piccoli, con pavimentazioni antitrauma e spazi progettati secondo un disegno organico e coerente con l’impianto originario.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di camminamenti protetti, panche per il relax, un dehor a servizio del futuro bar che troverà collocazione in uno degli edifici, nonché la sistemazione del fronte verso monte con interventi paesaggistici finalizzati a contenere la pendenza naturale del terreno e a garantire uno sfondo armonico all’intero complesso.

“La riqualificazione dell'ex Mattatoio - dichiara il sindaco Marco Melgrati - consentirà presto di offrire alla nostra città ampi spazi completamente rinnovati e pienamente fruibili, testimoniando l’attenzione costante della nostra Amministrazione nel rendere Alassio sempre più bella, funzionale e capace di rispondere alle esigenze della collettività, con una sensibilità particolare rivolta alle nuove generazioni. Con l'aggiudicazione dei lavori entriamo dunque nella fase operativa di questo importante intervento, che presto arricchirà il quartiere Fenarina di nuove aree attrezzate per il gioco, la socialità e il benessere, pensate per famiglie, residenti e visitatori. Si tratta di un progetto che rappresenta un nuovo e grande traguardo della nostra Amministrazione Comunale, realizzato interamente con fondi di bilancio: ringrazio per questo l'assessore al Bilancio Patrizia Mordente, che con il suo ottimo operato ha permesso di reperire le risorse necessarie per finanziare il progetto”.

“Questo intervento rappresenta per me un risultato particolarmente significativo – dichiara il consigliere regionale e capogruppo di Maggioranza del Comune di Alassio, già assessore ai Lavori Pubblici, Rocco Invernizzi – perché è il frutto di un percorso lungo e articolato, che ho personalmente seguito fin dalle sue fasi iniziali, avviato con l’obiettivo di recuperare e valorizzare un’area storica della città destinata oggi a diventare un nuovo polo di aggregazione all'insegna del verde e dei servizi, capace di coniugare al meglio memoria storica, qualità urbana, attenzione alle famiglie e ai nostri bambini e ragazzi”.



