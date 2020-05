Auto ribaltata a Stella San Giovanni: una donna in codice giallo al San Paolo

Incidente a Stella San Giovanni. Una persona, per cause da accertare, ha perso il controllo della propria autovettura ribaltandola.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha contribuito ad estrarre la conducente del mezzo dalle lamiere dell'autovettura, dopodiché ha svolto le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

I militi della Croce Rossa di Stella hanno provveduto a trasferire la donna ferita (fortunatamente in maniera non grave) in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.