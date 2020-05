Incidente tra Celle e Varazze: donna investita in bicicletta sull'Aurelia

Incidente sulla via Aurelia, al confine tra i comuni di Celle Ligure e Varazze. Una donna di 65 anni a bordo della sua bicicletta per cause ancora da definire ha impattato contro un'autovettura.

Fortunatamente non grave la ciclista: tempestivo l'intervento sul posto della Croce Rossa Varazze dell'automedica del servizio emergenza sanitaria. La donna è stata trasportata per accertamenti in codice giallo al San Paolo di Savona.

Gli agenti di Polizia Locale e i Carabinieri sono intervenuti per ricostruire le dinamiche e, nel frattempo, hanno istituito al volo un senso unico alternato per disciplinare la circolazione degli altri veicoli.