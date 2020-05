Gli "assistenti civici" non piacciono a Toti: "Non ho nulla contro il volontariato ma in questo caso non si può improvvisare"

La nuova figura (per adesso solo ipotetica) chiamata "assistente civico" non piace al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Commenta così, il governatore, questa proposta: "Ecco l’ultima trovata del Governo: il bando per gli assistenti civici. 60.000 persone senza alcun tipo di competenza specifica, assunte per "controllare" che le regole vengano rispettate. Pensate cosa sarebbe successo se lo avesse proposto un Governo di centrodestra. Vi immaginate? Non ho nulla contro i volontari, ci mancherebbe, ma a questo Paese serve ben altro. Servono investimenti e risorse per gli enti locali che sono sul territorio a gestire i problemi e con gli assistenti civici non si va in questa direzione, anzi.

Tuttavia continuo a sostenere che chi percepisce il reddito di cittadinanza, con soldi pagati dai cittadini, si dovrebbe rimboccare le maniche per il bene comune, magari nelle spiagge, nei parchi, nella movida. Ma gli assistenti civici non possono e non devono sopperire alle immense lacune del Governo.

Sveglia, in questa Fase 2 non possiamo permetterci di sbagliare, niente deve essere lasciato al caso o peggio all’approssimazione! Qui ci giochiamo il nostro futuro".