Spiagge libere Albenga: sopralluogo del sindaco Tomatis e dell’assessore Vannucci (FOTO)

Questa mattina il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e l’assessore Mauro Vannucci accompagnati dai tecnici degli uffici competenti e dalla polizia locale, hanno effettuato una serie di sopralluoghi sul lungomare per valutare e vagliare alcune possibili soluzioni per la gestione delle spiagge libere.

“Nei prossimi giorni – affermano il sindaco e l’assessore – ci saranno incontri con altre realtà del territorio e confronti anche con enti sovracomunali attraverso videoconferenze ANCI per la valutazione delle problematiche sorte per la gestione delle spiagge libere stante l’emergenza Covid19”.

“Stiamo facendo tutte le valutazioni del caso per trovare la soluzione più adatta a una realtà come quella si Albenga che ha molte spiagge libere - alcune delle quali piccole ed altre, invece, molto ampie - che spesso non hanno un singolo accesso facile da monitorare e che, probabilmente, necessiterà di una valutazione accurata volta ad adottare, uno o più sistemi per garantire la sicurezza degli utenti. Quella che ci apprestiamo a vivere sarà un’estate particolare, per questo stiamo cercando le soluzioni più idonee per affrontarla al meglio” concludono.