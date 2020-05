Vado, protesta degli ambulanti al mercato del mercoledì: pace fatta con l'amministrazione

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 11.00: "Siamo molti contenti, abbiamo raggiunto un accordo con il sindaco che fra 15 giorni torneremo alla collocazione precedente, quella attuale non possiamo accettarla. La ringraziamo, così come la polizia locale e cerchiamo di portarla a buon fine" spiega una rappresentante degli ambulanti a margine del positivo incontro avuto con il sindaco in comune. "Il mio progetto era di massima sicurezza, cerchiamo di lavorare ad un compromesso che garantisca tutte le cose, il nostro pensiero va anche e soprattutto alle persone che lavorano. Stiamo cercando di capire se ridurre la lunghezza del mercato, prevedeva una unica fila perché si trattava di una soluzione ottimale, a loro non va bene, allora faremo tutte le misurazioni" ha continuato il sindaco Monica Giuliano. Era tutto pronto per la riapertura del mercato del mercoledì a Vado Ligure ma gli ambulanti avevano deciso di stoppare tutto.

Il problema secondo gli operatori riguardano la sicurezza e le aree occupate solitamente che sono state modificate. Il comune nella giornata di ieri ha dettato le linee guida per il distanziamento e le regole da rispettare per gli ambulanti stessi e i clienti.

L’area mercatale è stata ampliata prevedendo una maggiore distanza tra i parcheggi e il loro posizionamento su un lato della strada in via Maestri del Lavoro per garantire il distanziamento interpersonale.

Le aree individuate per i nuovi spazi sono: parcheggio al termine della viabilità di accesso al condominio S.Giovanni di via Sabazia; dal nuovo ponte di via alla Costa sul torrente Segno; via XI Febbraio nella zona di levante tra l’intersezione tra via Maestri del Lavoro e la traversa di accesso alla piazzetta laterale e l’intera piazzetta laterale a Via XI Febbraio.

Per terra sono stati posizionati dei segnaposto rossi per poter rispettare l’attesa nel momento dell’acquisto ed è obbligatorio l’uso della mascherina, i guanti per toccare la merce, sostituire o disinfettare i guanti ad ogni acquisto e mantenere il distanziamento sociale di 1 metro e mezzo.