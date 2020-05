Vado, dopo la protesta degli ambulanti il comune rivede il posizionamento dei banchi

Dopo la protesta degli ambulanti del mercato del mercoledì a Vado Ligure il comune rivede le aree e cambia la disposizione dopo aver optato per il posizionamento dei banchi in un solo lato di via Maestri del Lavoro per garantire il distanziamento.

Il problema secondo gli operatori riguardava la sicurezza e le aree occupate solitamente che sono state modificate.

Il comune aveva spostato alcuni banchi in via Sabazia, sul nuovo ponte di via alla Costa, in via XI Febbraio e nell’intera piazzetta laterale alla via, ma agli ambulanti questi spostamenti non piacevano così oltre a stoppare la riapertura avevano richiesto un incontro con il sindaco Monica Giuliano in comune.

Durante la riunione è stato trovato un accordo e nella giornata di ieri la giunta ha firmato una delibera che, oltre a confermare i posteggi lato monte in via Maestri del Lavoro stabilisce il posizionamento degli altri stalli del settore non alimentare che saranno così collocati al fondo della fila lato monte in via Maestri fino ad esaurimento dei posti disponibili, in via XI Febbraio, direzione mare/monti, nel parcheggio di Via XI Febbraio e sul Ponte Peluffo, direzione Vado/Bergeggi.

I posteggi del settore alimentare ritorneranno nella sede originaria di Via Sabazia nel parcheggio del condominio San Giovanni a parte il posizionamento del commerciante con maggiore anzianità in Via Maestri del Lavoro.

"Abbiamo deliberato ieri in accordo con quanto detto mercoledì. Ora parte l'iter approvativo da parte di associazioni e commercianti che contatteremo direttamente nei prossimi giorni. In pratica mercoledì prossimo partiranno con la disposizione che avrebbero dovuto avere questa settimana con la differenza che gli alimentari saranno tutti assieme come fino a qualche mese fa e alcuni banchi andranno sul ponte di via alla Costa" spiega l'assessore al commercio Fabio Falco.