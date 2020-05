Borgio Verezzi: ultimati i lavori al parcheggio del comune e nel parco giochi di fronte

Finisce l’era del parcheggio sterrato davanti al Palazzo Comunale di Borgio Verezzi. Sono stati ultimati i lavori di pavimentazione dell’area, con uno stile che si armonizza con le antiche strade cittadine.

Anche le linee per terra che delimiteranno gli stalli di sosta saranno poco invasive per preservare la bellezza della pavimentazione, mentre l’area sarà decorata da piante che mantengono il fresco in estate lasciando filtrare la luce nei più bui mesi invernali.

Commenta la vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Brunella Marmetto: “I lavori sono durati – considerando la sospensione di circa due mesi per la quarantena – tre mesi di lavori effettivi. La ditta è stata velocissima. Il terreno è stato coperto di sabbia e periodicamente è stato passato con lo spazzolone, finché tutta questa sabbia sarà assorbita dalle fughe e sparirà formando una superficie omogenea. Arriveranno a brevissimo termine gli elementi che costituiranno il verde pubblico, cioè l’aiuola che delimiterà il bordo strada e gli alberi ad alto fusto, mentre il muretto non resterà grigio ma sarà colorato”.

"Abbiamo finito anche il parco giochi di fronte, completo di una palestrina lato monte, di panchine colorate e di un mix di prato sintetico e vera vegetazione; prevediamo di aprire l’area per la settimana prossima”, conclude la vicesindaco.