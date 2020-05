Pietra, da sabato 30 maggio i parcheggi delle "aree blu" tornano a pagamento

L’amministrazione comunale pietrese comunica che da sabato 30 maggio p.v., i parcheggi delimitati dalle strisce blu torneranno a pagamento su tutto il territorio comunale.

“Dopo due mesi e mezzo di sospensione, con il progressivo ritorno all’operatività delle attività produttive e del mercato settimanale, tornano a pagamento i parcheggi negli blu che erano stati resi gratuiti dal 13 maggio per agevolare i nostri cittadini nei delicati e difficili momenti dell’emergenza sanitaria" commenta il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi".

"Con il ripristino degli assetti del normale vivere quotidiano, abbiamo deciso di tornare alla normalità anche per ciò che concerne le soste a pagamento per garantire maggiore rotazione e ricambio delle soste - continua il Sindaco -. La nostra scelta è dettata non solo del venir meno dei presupposti emergenziali per i quali era stata adottata, ma anche dal fatto che, con la riapertura delle attività professionali, commerciali ed artigianali, riteniamo importante rendere fruibili i parcheggi ai clienti, auspicando in una veloce e positiva ripresa di tutto il nostro tessuto economico cittadino" conclude il Sindaco.