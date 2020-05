Vado, muro pericolante sulla ferrovia stoppa le merci in arrivo dalla piattaforma: via ai lavori di messa in sicurezza (FOTO)

Stop ai treni merci in uscita dalla piattaforma Maersk verso il parco ferroviario Doria a Savona a causa di un muro di sostegno di un terrapieno pericolante in via Sabazia a Vado Ligure.

Questa la motivazione che ha portato l'Autorità di Sistema Portuale a stoppare le merci per una settimana in arrivo dal terminal vadese.

Il muro della ferrovia, presente tra via Sabazia e via Maestri del lavoro, che contiene un'aiuola e la strada, rischia di cedere sulla ferrovia, da lì il blocco forzato, grazie ad una segnalazione a Rfi di un macchinista, con il comune che già questa mattina è intervenuto per risolvere la problematica.

"Stiamo provvedendo ad eliminare il pericolo e garantire così la transitabilità dei treni, vedremo poi come effettuare il lavoro definitivo. Ringrazio gli uffici per la celerità nell'intervento" ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi che ieri ha effettuato un sopralluogo insieme al personale di Autorità Portuale.