Varazze, al mercato del sabato stop alla vendita delle merci usate e sospesa l'assegnazione agli spuntisti

Dopo le discussioni avvenute direttamente al mercato lo scorso sabato a Varazze tra il comandante della polizia locale Mauro Vercesi e gli spuntisti, cioè gli operatori mercatali che lavorano su aree pubbliche e che hanno il posteggio in concessione giornaliera, il sindaco Alessandro Bozzano, ha firmato un'ordinanza che, per il momento, stoppa l'assegnazione degli spazi, eventualmente non utilizzati a favore proprio degli spuntisti.

Lo scorso 25 maggio era stato firmato il protocollo d'intesa tra il Comune di Varazze e le associazioni delle attività di commercio su aree pubbliche (Fiva, Anva e Aval) che prevedeva la sospensione dell'attività di vendita di beni usati in quanto non possono essere garantite le norme igienico sanitarie in relazione alla sanificazione singola degli indumenti esposti e la sospensione della spunta in quanto è necessario valutare l'impatto oggettivo del mercato per considerare l'ipotesi di consentire la partecipazione degli spuntisti in fase successiva. Nello specifico la possibilità di poter utilizzare i posti eventualmente non occupati per adeguare gli spazi ed evitare possibili criticità. Possibilità che sarebbe preclusa se venissero assegnati i posti che sono stati resi vacanti agli spuntisti.

"Vedremo poi dopo il 20 giugno se si potrà riprendere la spunta - ha spiegato il comandante della polizia locale Mauro Vercesi - quando il mercato sarà più o meno completo voglio capire che criticità si presenteranno. Voglio andarci cauto per garantire la sicurezza, appena sarà tutto perfetto ripartiremo a pieno regime, è giusto che la gente abbia il diritto di lavorare".

Le linee guida da seguire al mercato del sabato:

Dovranno essere mantenute in tutte le attività e loro fasi del distanziamento interpersonale (almeno I metro), tra clienti, tra clienti ed operatori e tra operatori confinanti. L'accesso sarà controllato nella misura di 260 clienti presenti nell'ambito mercatale ( 127 sono i banchi complessivi).

Gli operatori dovranno vigilare perché non si verifichino assembramenti davanti ai banchi.6. Ogni banco dovrà utilizzare plance che permettano il sicuro distanziamento interpersonale. Sono ammessi gli stendini purchè utilizzati in modo da permettere, sempre ed in ogni caso, il mantenimento delle metrature previste dal distanziamento interpersonale sia tra i clienti che tra clienti ed operatori.

Deve essere manutenuta costantemente la larghezza di 3.50 metri nelle corsie di percorrenza tra i banchi, anche tramite la diminuzione delle metrature in concessione. La diminuzione non comporterà la possibilità di rimborso dello spazio non utilizzato ma previsto in concessione.

Devono essere accessibili i sistemi di disinfezione delle mani e dovranno essere messi a disposizione della clientela in ogni banco. E' obbligatorio l'uso delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti e uso dei guanti usa e getta, da parte dei clienti, nelle attività d'acquisto, sia alimentari che di merci varie. Sarà presente una cartellonistica informativa relativa al distanziamento ed al posizionamento dei clienti.