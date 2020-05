Stella, proseguono i lavori sulle strade del paese (FOTO)

Non si fermano il lavori nel comune di Stella. La pagina Facebook istituzionale del Comune, infatti, segnala che sono prossimi al completamento i lavori sulla strada del Mezzano ed entro pochi giorni sarà ripristinata la viabilità ordinaria. "Si ringrazia la cittadinanza per la pazienza, in considerazione della chiusura diurna ed del restringimento durante l'orario di apertura" fanno sapere dal municipio.

Ultimati, inoltre, i lavori di consolidamento delle tre frane di valle sulla strada di collegamento Gameragna - San Martino: lo segnala sempre il Comune via Facebook.