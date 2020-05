Pietra e il tema spiagge libere, Rozzi (Fratelli d'Italia): "Il sindaco si esprima chiaramente"

"Come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Pietra Ligure abbiamo intenzione di depositare nei prossimi giorni un’interrogazione per chiedere al sindaco De Vincenzi di esprimersi chiaramente sull’argomento spiagge libere. Mentre comuni limitrofi hanno adottato scelte chiare, in un senso o nell’altro, l’amministrazione comunale di Pietra Ligure temporeggia. E così facendo lascia i cittadini nella totale confusione".

Queste le parole di Silvia Rozzi, consigliere di minoranza e capogruppo Fratelli d'Italia Pietra Ligure che non le manda a dire contro il sindaco.

"L’ordinanza sindacale che vietava lo stazionamento sugli arenili è scaduta il 17 maggio, senza alcuna proroga. Ciò lascerebbe sottintendere che la classica tintarella sulle spiagge libere sia consentita ma non è così secondo le dichiarazioni rilasciate ai media solo pochi giorni fa, che ribadiscono la possibilità d’accesso solo per attività motorie. Aleggia quindi grande incertezza, a differenza, ad esempio, di Borgio Verezzi dove già da giorni è stato espressamente dato il via libera, o di Finale Ligure dove fino a oggi era in vigore ordinanza di divieto, poi revocata. Ci auguriamo che vengano rese pubbliche prima possibile le decisioni prese, nell’interesse dei nostri concittadini e dei tanti turisti che ci auguriamo tornino nella nostra splendida cittadina a partire dalla prossima riapertura" conclude Silvia Rozzi.