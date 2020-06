Cerimonia del 2 Giugno a Savona: le disposizioni della Prefettura

Comunica la Prefettura di Savona: "Domani 2 giugno avrà luogo in Piazza Mameli, con inizio alle ore 10.00, la cerimonia celebrativa del 74° anniversario di proclamazione della Repubblica. Quest’anno l’evento, su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolgerà in forma semplificata, nel rispetto delle misure restrittive per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Alla cerimonia prenderanno parte, in numero estremamente ridotto, le Autorità pubbliche, civili, militari e religiose e i rappresentanti di alcune realtà associative savonesi. Inoltre, saranno presenti, in uniforme, militari ed operatori di ciascuna Forza Armata e di Polizia, dei Vigili del Fuoco e di alcune categorie impegnate in prima linea nella gestione dell’emergenza epidemiologica che ha colpito il Paese.

Nel corso dell’evento, sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e, al suono dei 21 rintocchi della campana del Monumento ai Caduti, saranno tributati gli onori alla corona d’alloro deposta per ricordare il sacrificio dei caduti in guerra e per onorare le vittime della pandemia da coronavirus che ha colpito il Paese".