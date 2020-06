Albenga, il 4 giugno nuovo appuntamento con le conferenze online organizzate dall'Associazione Immaginafamiglie APS-ETS

Quarto appuntamento per la serie di conferenze online, ideata dall'Associazione Immaginafamiglie APS-ETS, dal titolo: “Restiamo insieme in una piazza virtuale - Incontri dopo la quarantena per ripartire. Conferenze, gruppi di approfondimento, interviste, presentazioni libri” per affrontare in modo costruttivo e creativo l'attualità del periodo così particolare che stiamo vivendo.

Giovedì 4 giugno alle ore 21, collegandovi tramite piattaforma zoom, potrete seguire l'incontro “Il figlio adolescente dalla quarantena alla ripresa: come leggerne e gestirne al meglio atteggiamenti e comportamenti”

L’adolescenza è un passaggio che prevede l’incontro e il confronto con il mondo. Parte del lungo processo evolutivo è dedicato ad una definizione di sé e della propria individualità nel contesto sociale. Tale delicato processo è sinonimo di repentini ed impegnativi viraggi d’umore che, a ridosso di una costrizione come la quarantena appena trascorsa, rischiano di esasperarsi fino a tradursi in agiti e comportamenti anche a rischio. Saper distinguere la linea di confine tra il processo evolutivo e ciò che da esso esonda è lo strumento chiave del genitore e di chi di adolescenza si occupa per prevenire e tutelare il giovane in fase di sviluppo.

L'incontro sarà condotto da Franco Carola, psicologo, psicoterapeuta, gruppo analista, life coach e formatore, laureato in Psicologia presso l’Università Cattolica di Milano e si specializza cum laude a Roma presso la Società Gruppo analitica Italiana. Esperto in tecniche di meditazione e rilassamento, parenting, acting and public-speaking coaching.