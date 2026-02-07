Al Museo della Ceramica il service del Lions Club Photo Art Culture Savona

Anche quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione del Museo della Ceramica e della Fondazione De Mari, è stato possibile realizzare un’iniziativa culturale e solidale finalizzata alla raccolta fondi a favore della Banca degli Occhi Melvin Jones di Genova, importante realtà impegnata nella donazione e nel trapianto di cornee.

Protagonista della serata è stato Lello Ceravolo, attore, doppiatore e socio Lions, che ha coinvolto il pubblico con la lettura di “Parole degli anni Venti”, accompagnando i visitatori in un percorso suggestivo che si è intrecciato con la visita guidata alla splendida mostra dedicata alla ceramica Art Déco.

Un folto pubblico di partecipanti ha decretato il successo dell’iniziativa, confermando quanto la cultura possa essere un efficace strumento di solidarietà. L’evento è stato curato da Enrica Noceto, socia Lions, con la preziosa partecipazione di Donatella Ventura e Stella Cattaneo, del Museo della Ceramica, che hanno affiancato Lello Ceravolo e coordinato l’organizzazione della serata.