Finalborgo, il 14 febbraio la musica del Gradus Trio all’Auditorium Destefanis

In arrivo un altro grande appuntamento musicale: sabato 14 Febbraio alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo sarà ospite il Gradus Trio proveniente dalla Spagna, composto dai fratelli Lleida: Enrique Lleida e Pablo Lleida entrambi sia al basso elettrico sia al pianoforte, Santi Lleida alla batteria e alle percussioni.

Il concerto avrà come titolo “Paesaggi”: saranno esplorate alcune musiche popolari spagnole in maniera innovativa, colorata e ricca. Le melodie tradizionali dei Pirenei e di altre parti del territorio iberico verranno arricchite da ritmi freschi, riarrangiate in chiave jazzistica, permettendo alla musica di entrare sottopelle.

Ingresso libero a offerta: vista l’alta affluenza le prenotazioni sono consigliate (fino a esaurimento posti) via WhatsApp al 3534639960.

La rassegna è organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.