Cairo, incontro sulla riforma Nordio: magistrati e avvocati spiegano perché dire no

L'appuntamento è fissato per oggi, alle ore 18, presso il Circolo Arci Pablo Neruda

Oggi, giovedì 6 febbraio, alle 18.00, al Circolo Arci Pablo Neruda di via Romana 20 a Cairo Montenotte, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Riforma Nordio: perché è giusto dire no”.

Interverranno Maurizio Picozzi, già magistrato a Savona, Elisa Milocco, sostituto procuratore, e Alberto Russo, avvocato, per discutere gli aspetti più controversi della riforma e le ragioni del dissenso. 

L’iniziativa vuole offrire un’occasione di confronto e approfondimento sul tema della giustizia e delle modifiche legislative in discussione.

Graziano De Valle

