Cairo, incontro sulla riforma Nordio: magistrati e avvocati spiegano perché dire no

Oggi, giovedì 6 febbraio, alle 18.00, al Circolo Arci Pablo Neruda di via Romana 20 a Cairo Montenotte, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Riforma Nordio: perché è giusto dire no”.
Interverranno Maurizio Picozzi, già magistrato a Savona, Elisa Milocco, sostituto procuratore, e Alberto Russo, avvocato, per discutere gli aspetti più controversi della riforma e le ragioni del dissenso.
L’iniziativa vuole offrire un’occasione di confronto e approfondimento sul tema della giustizia e delle modifiche legislative in discussione.