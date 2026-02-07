Il Lions Club Savona Torretta accoglie il Governatore Distrettuale Mauro Imbrenda

Una serata all’insegna dei valori del lionismo, del servizio alla comunità e del dialogo con il territorio quella organizzata dal Lions Club Savona Torretta, che ha ospitato la visita ufficiale del Governatore Distrettuale Mauro Imbrenda.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sulle attività di service in corso e sui progetti futuri, con particolare attenzione al legame tra il Club, la comunità locale, le associazioni e le istituzioni, nella prospettiva di un’azione sempre più condivisa e concreta a favore del territorio.

Ad accogliere il Governatore è stato il Presidente del Lions Club Savona Torretta Roberto Rosa. Alla serata erano inoltre presenti la Presidente di Circoscrizione Danila Spirito, il Presidente di Zona Andrea Nari, il Secondo Vice Governatore Valerio Airaudo e il Cerimoniere Distrettuale Paolo Perucca.

Nel corso dell’incontro il Governatore Imbrenda ha sottolineato il ruolo del Club sul territorio: «Il Lions Club Savona Torretta rappresenta una guida e un punto di riferimento soprattutto per i giovani, grazie al lavoro portato avanti con i Leo e i Leoncini. È da qui che nasce il futuro del servizio», ha dichiarato.

Il Presidente Roberto Rosa ha invece evidenziato l’importanza della comunicazione come strumento di relazione con la città: «Stiamo facendo un grande lavoro sulla comunicazione per farci conoscere sempre di più dalla comunità savonese e raccontare ciò che facciamo, con trasparenza e concretezza».