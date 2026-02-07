Cinema, fotografia e cultura analogica: nasce il Ferrania Film Festival

Nasce il Ferrania Film Festival, un nuovo progetto culturale dedicato al cinema, alla fotografia e ai formati 8 mm e 16 mm, affrontati in egual misura come elementi fondamentali di un unico ecosistema culturale: quello della cultura analogica.

Il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare la storia, la tecnica e l’immaginario legati alla pellicola, mettendo in dialogo memoria industriale, produzione contemporanea e pratiche culturali. Un progetto profondamente radicato nella Val Bormida e nello storico stabilimento Ferrania, luogo simbolo dell’industria fotografica e cinematografica italiana e internazionale.

Dalle origini a oggi: una continuità naturale

Il percorso che oggi prende forma con il Ferrania Film Festival affonda le sue radici nel Festival Fotosensibile, avviato nel 2018 e interrotto dalla pandemia.

Un’esperienza che oggi riprende e si evolve in modo naturale, maturata nel tempo e profondamente legata al territorio e all’universo dell’analogico, dove il film rimane centrale in tutte le sue forme.

Il Ferrania Film Festival rappresenta quindi una continuità progettuale e culturale, capace di raccogliere le esperienze precedenti e rilanciarle all’interno di una visione più ampia, strutturata e condivisa.

«Da oltre vent’anni lavoro sulla valorizzazione della Val Bormida attraverso la fotografia, il marketing territoriale e il turismo industriale. Appassionata del mondo analogico in ogni sua forma, nasco come fotografa analogica e fin da bambina ho utilizzato rullini Ferrania: una passione che nel tempo si è trasformata in un percorso artistico continuo. Il Ferrania Film Festival nasce dal desiderio di dare continuità all’eredità delle manifestazioni precedenti e di restituire a Cairo Montenotte un festival dedicato al cinema e alla fotografia all’altezza della storia di Ferrania», afferma Lidia Giusto, storica dell’arte e archivista, ideatrice del Ferrania Film Festival e creatrice della costituenda Associazione Amici del Ferrania Film Museum.

La preview: 13 giugno a Palazzo Scarampi

Il primo appuntamento ufficiale del Ferrania Film Festival sarà la preview, in programma sabato 13 giugno presso Palazzo Scarampi a Cairo Montenotte.

Una giornata interamente dedicata alla fotografia analogica, concepita come momento di incontro, racconto e sperimentazione, realizzata in collaborazione con Film Ferrania, azienda depositaria dello storico marchio Ferrania.

La preview anticipa i temi centrali del festival: la storia dello stabilimento, la continuità produttiva della pellicola, la trasmissione dei saperi tecnici e il dialogo costante tra passato e presente della cultura analogica.

Il festival: settembre, cinema e fotografia su pellicola

Il Ferrania Film Festival si svolgerà nel secondo fine settimana di settembre e proporrà un programma articolato di incontri, talk, proiezioni, attività esperienziali e momenti di approfondimento.

Il festival affronterà in egual misura:

il cinema ,

la fotografia ,

i formati 8 mm e 16 mm,

abbracciando l’intero mondo della cultura analogica.

Particolare attenzione sarà dedicata al cinema e al filmino amatoriale, intesi come straordinari strumenti di racconto del quotidiano, della memoria familiare e delle trasformazioni sociali. Un patrimonio fragile e prezioso che il festival intende riscoprire, valorizzare e rileggere anche in dialogo con le pratiche contemporanee.

Il Ferrania Film Festival si propone come uno spazio aperto e inclusivo, capace di mettere in relazione cinema amatoriale e cinema d’autore, fotografia e cinema analogico, memoria privata e storia collettiva, territorio e reti culturali più ampie.

L’Associazione Amici del Ferrania Film Museum

Il festival è promosso dalla costituenda Associazione Amici del Ferrania Film Museum, che si inserisce in un percorso di continuità con la prima esperienza associativa nata quasi dieci anni fa con il nome Ferrania Film Museum.

Un’esperienza che ha contribuito in modo significativo a porre le basi per la crescita del museo e che oggi rappresenta un patrimonio di competenze, relazioni e visioni su cui continuare a costruire.

L’obiettivo dell’associazione è quello di supportare le attività del museo e di dare forma a una rete aperta e partecipata di appassionati, amatori, ex dipendenti e di tutte le persone che si riconoscono nella storia di Ferrania e, più in generale, nel mondo dell’analogico.

Un percorso che guarda al futuro partendo dalla consapevolezza di quanto è stato realizzato, mettendo a sistema esperienze e know-how che meritano di essere condivisi.

Il momento è particolarmente significativo: il prossimo anno ricorreranno il primo decennale del museo e i 110 anni dalla nascita di Ferrania. Due anniversari che diventano occasione per fare il punto sul cammino percorso e per aprire una riflessione collettiva su ciò che è stato fatto e su ciò che potrà essere costruito.

Amici del Ferrania Film Museum vuole essere un luogo di incontro, confronto e partecipazione attiva, capace di unire memoria, competenze e passioni, mantenendo vivo il legame con la storia e guardando con attenzione alle prospettive future.

Tutti sono invitati a partecipare, contribuendo con idee, esperienze e curiosità.

Informazioni e contatti

Per informazioni su:

associazione all’Associazione Amici del Ferrania Film Museum

collaborazioni e partnership

proposte per arricchire il programma del festival