Arnasco festeggia il 2 giugno guardando al futuro, con ben 15 cittadini neo-diciottenni

Un 2 giugno che merita di essere definito “speciale”, quello celebrato oggi nel centro del Comune di Arnasco. Un momento in cui la Storia con la S maiuscola ha incontrato il futuro: la comunità cittadina ha dato prova di essere pronta a ripartire con senso di responsabilità, consapevolezza e rispetto della legge. La cerimonia e persino il tradizionale brindisi benaugurante nelle sale della Cooperativa Olivicola si sono svolti tutelando ogni regola, dal distanziamento interpersonale all’uso di mascherine e dispositivi di protezione. Un evento di rilievo che ha ricevuto persino il plauso e il ringraziamento del Prefetto di Savona, Antonio Cananà. Hanno inoltre presenziato il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri e, in rappresentanza della Regione Liguria, il capogruppo regionale di “Cambiamo!” Angelo Vaccarezza.

Commenta soddisfatto il sindaco Matteo Mirone: “Abbiamo portato avanti un parallelismo tra il nostro passato e un segnale positivo e di ripartenza dopo il lockdown. Soprattutto quest’anno che avevamo ben 15 concittadini che tra il 2019 e il 2020 hanno compiuto la maggiore età. Per una realtà da 600 abitanti come la nostra, sono numeri che fanno riflettere”.

Chiediamo al sindaco quale sia “il segreto” per avere ad Arnasco tanti giovani. Ci spiega: “Arnasco è una realtà sana, dove si vive bene, Arnasco è un luogo logisticamente comodo rispetto al mondo lavorativo sulla costa ma conserva la tranquillità del paese e l’amicizia della piccola comunità. Chi vive qui cerca altre qualità di vita e una nuova dimensione rispetto alla grande città”.

A questo punto possiamo immaginare che durante il lockdown questo forte senso di comunità e territorio abbia giocato un ruolo importante. E il Primo cittadino Mirone ce lo conferma: “Noi abbiamo tantissimi uomini e donne iscritti alla Croce Bianca e alla Protezione Civile. Persone che si danno da fare in maniera disinteressata e costantemente nel quotidiano. Nel lockdown la risposta in termini di aiuto è stata forte e immediata. Quello che non ci ha dato il governo lo abbiamo fatto in proprio, non abbiamo lasciato indietro nessuna famiglia. Abbiamo dato buoni spesa, abbiamo assemblato scatoloni di generi alimentari grazie alla generosità delle famiglie del posto. E ora siamo pronti a ripartire”.

Tornando ai numerosi diciottenni, si affacciano a un’età contraddistinta da tante grandi scelte nella vita. Ci domandiamo quanti di loro sceglieranno di portare avanti quelle grandi tradizioni che hanno reso il paese famoso ovunque: l’oliva Arnasca, la Cooperativa Olivicola, la scuola dei muretti a secco.

A queste nostre considerazioni risponde il sindaco: “Mi auguro che lo facciano, se non in maniera diretta, almeno indirettamente, portando sempre con loro un po’ di Arnasco. Gli oggetti che oggi, nella cerimonia del 2 giugno, ho donato loro, antiche copie della Costituzione, hanno un valore molto forte. È impensabile che tutti si fermino a vivere ad Arnasco, me ne rendo conto, ma anche se alcuni di loro gireranno il mondo, spero che lo facciano custodendo la loro storia e le loro radici. Mi auguro anche che alcuni di loro portino avanti l’economia del posto. Tanti sono ragazzi impegnati nel sociale, nella Protezione Civile, nella Croce Bianca, che ogni giorno mostrano attaccamento alla terra nella quale sono nati. Anche coloro che studiano già all’Università, spesso anche distanti, tornano spesso qui, dove hanno le loro radici”.

