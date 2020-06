Cairo Montenotte, la Consulta Giovanile pulisce l'area del castello (FOTO)

Un intervento annunciato nelle settimane scorse durante una nostra diretta da parte della Consulta Giovanile di Cairo. Ossia la pulizia della zona del castello.

"Nel farvi gli auguri per una ricorrenza così importante per tutti noi come quella del 2 giugno, abbiamo deciso di aggiornarvi su un'opera preziosa che stiamo portando avanti da giorni con passione ed impegno" si legge sulla pagina Facebook della Consulta Giovanile cairese.

"Grazie al sostegno dell'amministrazione comunale e al fondamentale supporto dei dipendenti comunali, ci stiamo dedicando in questi giorni alla cura di un luogo molto importante e significativo per ogni cairese: il nostro Castello. Questa ricorrenza, infatti, ci ricorda anche quanto sia prezioso custodire con attenzione i luoghi che ci riportano alle nostre radici e ci consentono di aprirci al futuro senza mai dimenticare il nostro passato e i luoghi che ne sono testimonianza autentica".

"Festeggiare degnamente il 2 giugno significa, quindi, anche prendersi cura del nostro incommensurabile patrimonio storico, culturale ed artistico che tutto il Mondo ci invidia - concludono dalla Consulta Giovanile - Nei prossimi giorni completeremo il lavoro, certi di aver dato - nel nostro piccolo - ancora una volta un contributo importante per la nostra comunità".