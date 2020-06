Finale si prepara alla riapertura delle regioni. Il gruppo 'Le Persone al Centro': "I turisti sono i benvenuti, no all'immagine del finalese 'anti-foresto'"

Vi è grande attesa, tra incertezze legate alla tenuta delle norme e la necessità di far tornare a "correre" l'economia locale, per gli effetti che produrrà da domani la riapertura dei confini regionali.

Attesa che si percepisce anche a Finale Ligure, come afferma il gruppo "Le Persone al Centro": "Da domani si potrà circolare nuovamente tra regioni. Il prossimo weekend sarà un vero è proprio banco di prova - scrivono dai banchi della minoranza consiliare in una nota diramata in mattinata -. Finale Ligure, così come molte cittadine che vivono principalmente di turismo, si sta organizzando per ripartire. Tra restyling per rispettare le misure di sicurezza, nuovi servizi e nuove promozioni ci siamo riscoperti".

Continua il gruppo capeggiato in Consiglio Comunale da Massimo Gualberti: "Abbiamo scoperto un nuovo modo di fare commercio e fare turismo, ma soprattutto queste lunghe settimane ci hanno unito, ci hanno fatto riscoprire più inclini a fare gruppo e fare rete. Ora la strada rimane ancora in salita: l’enorme sforzo che le imprese turistiche e commerciali hanno fatto fino a qua non è che all’inizio. La rete che si è creata avrà l’arduo compito di promuovere il territorio e le sue bellezze in un’estate che sarà sicuramente anomala".

"Sicuramente, il mezzo preposto a ciò saranno i social networks, indubbio strumento di comunicazione, che tuttavia presta anche il fianco ad una pubblicità negativa e strumentale della cittadina e dei suoi servizi. Spesso opera di account falsi, vengono messe in campo vere e proprie campagne anti turista. Un chiaro esempio è ciò che sta accadendo nel gruppo Facebook 'Sei di Finale se', che conta quasi 10.000 iscritti e ormai è terreno fertile per account fasulli che offrono un’immagine di Finale e dei finalesi ingloriosa. Insulti e prese in giro ai turisti che certo non sono un bel biglietto da visita", tuonano dalla minoranza criticando l'uso smodato ed inopportuno di alcuni frequentatori del web.

"Noi cittadini abbiamo un debito di riconoscenza verso le imprese turistiche che, nella storia, hanno reso grande il nome di Finale ed oggi abbiamo modo di ricompensarle: sarebbe bello che ognuno di noi si dissociasse da un’immagine di Finale 'anti foresto'. Perché è grazie all’imponente macchina del turismo che tutti noi, anche chi lavora in altri ambiti, sopravviviamo" concludono i consiglieri Fasciolo e Gualberti.