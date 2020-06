Albissola, aperta la spiaggia libera centrale, rimangono chiuse fino alle 13 giugno le altre

E' aperta da oggi la spiaggia libera ad Albissola Marina vicino alla libera attrezzata perché in grado di operare secondo le linee guida ma rimarranno chiuse invece fino al 13 giugno le altre presenti sul territorio

Questa la decisione del sindaco Gianluca Nasuti che nell'ordinanza ha specificato oltre che è comunque vietato lo stazionamento, che non potranno ancora aprire per altri dieci giorni le spiagge libere di fronte all'edificio Comunale, dal monumento ai caduti di Leoncillo e di fianco allo stabilimento balneare Bau Bau Village.

Sono esclusi gli autorizzati ad effettuare interventi sulle aree demaniali e per coloro che devono transitare per accedere al mare per effettuare le attività sportive e motorie consentite.

La spiaggia libera nella zona sottostante il parcheggio in località Margonara è chiusa per i lavori di mitigazione del rischio del rilevato della Margonara fino al 30 giugno.

Il comune intanto sta istituendo un servizio di presidio delle spiagge libere con l'utilizzo di personale esterno.

"Il servizio - si legge nella manifestazione d'interesse - consiste in: servizio steward fisso a controllo dell'accesso della spiaggia libera di fianco allo stabilimento balneare Bau Bau Village da effettuarsi sabato e domenica dalle ore 7:00 alle ore 19:00 dal 13/06/2020 al 30/08/2020; servizio steward itineranti, due unità, una per controllo lungomare e una per controllo fascia di libero transito al mare lungo battigia da effettuarsi sabato e domenica dalle ore 7:00 alle ore 19:00 dal 13/06/2020 al 30/08/2020.

L'Amministrazione ha così indetto un'indagine di mercato per individuare operatori interessati al servizio che consiste nel fornire un presidio alla spiaggia libera con lo scopo di gestire gli affollamenti. Il servizio dovrà prevedere anche una modalità di comunicazione tra gli operatori impiegati sul campo tra di loro e le Forze dell'ordine, oltre ai sistemi di protezione individuale.

Gli operatori dovranno essere opportunamente formati, dotati di DPI e tesserino di riconoscimento ben visibile.

La segnalazione di interesse dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/06/2020, tramite PEC all'indirizzo comunealbissolamarina@legalmail.it.